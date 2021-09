Novi slabiji zemljotres u BiH, četvrti za 21 čas

Na području Bosne i Hercegovine u 9:50 sati registrovan je zemljotres, objavio je Europski seizmoloiški centar (EMSC).

Prema prvim informacija zemljotres jačine 2,7 zabilježen je 17 kilometara od Zenice na dubini od 10 kilometara.

Kako prenosi EMSC ovo je četvrti zemljotres u BiH za 21 čas.

Podsjetimo, juče je u BiH oko 13:30 registrovan zemljotres jačine 4,2. Njegov intenzitet u hipocentru iznosio je 4,3 stepen po Richteru, 19 kilometara sjeverno od Zenice.

Potres se dogodio na dubini 10 kilometara, a podrhtavanje tla se osjetilo u Sarajevu, Tuzli, Banjaluci, Maglaju...

