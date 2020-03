Novi slučaj virusa korona u BiH

ŠIROKI BRIJEG - U Širokom Brijegu je identifikovan prvi slučaj zaraze virusom korona, što je ujedno i prvi slučaj zaraze u Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK).

Kako je rečeno portalu "Klix.ba" u Štabu civilne zaštite ZHK, prvozaražena osoba koronavirusom u Širokom Brijegu je starija žena koja je smještena u Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar.

Sumnja se da je starica zaražena u kontaktu sa svojim unukom koji je boravio u Italiji, ali to nije potvrđeno s obzirom na to da on još nije testiran.

Kako je starica bila u kontaktu s medicinskim osobljem Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Široki Brijeg, nekoliko ljekara i medicinskih sestara je moralo otići u samoizolaciju.

O svemu će se više znati na konferenciji za novinare koju svakodnevno u 13 sati u Mostaru organizuje Krizni štab civilne zaštite HNK gdje je zaražena starica hospitalisana.

Ovo je ukupno 137. potvrđeni slučaj virusa u BiH. Po gradovima to izgleda ovako:

Banjaluka - 64, Konjic - 15, Mostar - 7, Laktaši - 5, Bihać - 5, Zenica - 4, Goražde - 4, Bijeljina - 3, Čelinac - 3, Sarajevo - 3, Kneževo - 3, Modriča - 2, Kozarska Dubica - 2, Brčko - 2, Tešanj - 2, Prnjavor - 2, Bosanska Gradiška - 1, Derventa - 1, Novi Travnik - 1, Orašje - 1, Breza - 1, Visoko - 1, Široki Brijeg - 1, Srbac - 1, Doboj - 1, Prijedor - 1 i Ribnik - 1.