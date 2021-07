Novi talas vrućina stiže u region

Nakon perioda kiša, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, ponovo se vraćaju nešto više temperature.

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura vazduha iznosiće većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura biće uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje do 34.

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno sunčano. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 12 i 17 stepeni, a na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura biće uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 23. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39.

Nakon promjene s mnogo kiše i nešto nižim temperaturama, u Hrvatsku se vraća sunce, ali i vrlo visoke temperature, najavljuju meteorolozi.

Vrućine stižu za vikend i posebno bi mogle biti izražene u nedjelju. Trajaće, prema najavama, do sredine sedmice.

Slične prognoze su i za Srbiju. Poslije nekoliko dana pljuskova, oluja i nevremena, vrijeme se ustalilo, ali već od nedelje meteorolozi najavljuju novi tropski talas, s temperaturama i do 40 stepeni.

Prema najavama biće znatno kraći nego prethodni.