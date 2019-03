Novi zakon o igrama na sreću koštaće RS 107 miliona evra, 2.900 radnih mjesta i ugasiti 190 firmi

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS) dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srpske "Analizu uticaja industrije igara na sreću na ekonomiju Republike Srpske", koju je izradila kuća za ekonomske analize "Riter Advisory Services".

- S obzirom na to da Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srpske nisu napravili nikakvu stručnu analizu kod izrade novog zakona o igrama na sreću, mi smo odlučili sami da to napravimo, tj. unajmili smo uglednu ekonomsku kuću koja je napravila stručnu analizu na temelju stvarnih podataka i došla do zaključka da bi novi zakon o igrama na sreću, na način na koji su to zamislili Ministarstvo finansija i Vlada, uništio djelatnost igara na sreću i imao ogromne negativne posljedice po ekonomiju Republike Srpske, kažu iz ALPIS-a.

U Republici Srpskoj trenutačno posluju 32 priređivača koji priređuju sportsko klađenje, automat igre, elektronske igre i internet igre na sreću. Registrovano je oko 1.000 uplatno-isplatnih mjesta i zakupljeno oko 100.000 m2 poslovnog prostora.

U stručnoj ekonomskoj analizi se ističe kako igre na sreću kroz uplate u budžete i fondove, neto dobit priređivača te plate i druge lične dohotke daju direktan doprinos BDP-u Republike Srpske u iznosu od 36,1 miliona evra (0,70%) te da direktno zapošljavaju 2.800 radnika. Kada se u obzir uzme i indirektan doprinos, tj. poslovanje firmi koje sarađuju s industrijom igara na sreću (opremanje lokala, proizvodnja namještaja, softverski razvoj, itd.), ukupan doprinos igara na sreću BDP-u Republike Srpske je 107,8 miliona evra (2,09%) te o toj djelatnosti zavisi ukupno 12.000 radnih mjesta.

U zaključku analize "Riter Advisory Services" ističe se kako bi uvođenje najavljenih promjena na tržištu igara na sreću primoralo priređivače na zatvaranje poslovanja te, posljedično, širenja sivog tržišta i odliva novca iz Republike Srpske. U konačnici, efekti bi bili jasno opipljivi i zastrašujući - 56,5 miliona evra iznosio bi trenutni pad BDP-a Republike Srpske, u budžet bi bilo 23,3 miliona evra manje uplaćenih poreza, 2.900 radnih mjesta bi bilo izgubljeno, što predstavlja svakog 80. zaposlenog u Republici Srpskoj, a 190 privrednih subjekata bilo bi ugašeno.

- Kad Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srpske nisu sami htjeli da naprave ovu analizu, iako je to bila njihova obaveza, mi smo je naručili za njih. Nadamo se da će neko od odgovornih da pročita, razumije i razmisli još jednom prije nego što se uništi jedna kompletna djelatnost od koje toliko zavisi ekonomija i BDP Republike Srpske, zaključili su u ALPIS-u, upozorivši Narodnu skupštinu i predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića da se sve ovo dešava u periodu kada je stroga preporuka Evropske unije da se javno-državni sektor postepeno ukida, jer se loše kontroliše, podložan je koruptivnim radnjama, nelojalnoj konkurenciji i generiše gubitke, a predloženi zakon o igrama na sreću je upravo opozitan tim preporukama Evropske unije.

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću upozorila je da će doći do podnošenja krivičnih prijava protiv svih odgovornih koji su tokom ovog perioda obmanjivali javnost propagandom da će doći do povećanja prihoda usvajanjem ovog zakona.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za sutra (utorak, 12.3.) i na njoj bi, kao prva tačka dnevnog reda, trebalo da se nađe novi zakon o igrama na sreću.