Novi zemljotres kod Nevesinja

BANJALUKA - Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas 24 kilometra od Nevesinja i 48 kilometara istočno od Mostara, navedeno je na Twitteru EMSC.

Prema podacima EMSC zemljotres je regiostrovan oko 16 časova.

Zemljotres je bio na dubini od devet kilometara.

