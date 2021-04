Novi zemljotres kod Petrinje, osjetio se i u BiH

BANJALUKA - Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u području Petrinje, prenio je sajt EMSC.

Zemljotres se dogodio u 10:54 časova, epicentar je bio na dubini od pet kilometara.

Pomenuti sajt navodi da je epicentar potresa 20 kilometara južno od Petrinje.

Kako su nam javili pojedini čitaoci iz Banjaluke, blago podrhtavanje tla se osjetilo i u najvećem gradu Republike Srpske.

M4.6 #earthquake (#potres) strikes 66 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/YHNUYPtT0S