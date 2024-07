Novi zemljotres, tresla se Hercegovina (FOTO)

Zemljotres jačine 3 stepena pogodio je danas Crnu Goru, na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Potres je, kako se navodi na stranici EMSC-a, bio na dubini od 9,2 kilometra, 15 kilometara od Gacka, odnosno 76 km od Podgorice.

Kako javljaju građani, potres se u Hercegovini osjetio "jako i kratko, sa bukom".

#Earthquake (#zemljotres, #земљотрес) M3.1 occurred 25 km NE of #Bileća (Bosnia & Herzegovina) 15 min ago (local time 09:17:07). More info at: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/gI1DT5c7Z2 https://t.co/jMlobyuBvI pic.twitter.com/j4C8jgsOh2