Novi zemljotres zatresao Nevesinje

NEVESINJE - Područje Nevesinja rano jutros pogodio je novi zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru, objavio je EMSC.

Zemljotres je registrovan u 4.03 časova.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/WFdDtuENP1