Novih 26 slučajeva zaraze virusom korona u Srpskoj

BANJALUKA - U Republici Srpskoj novim virusom korona zaraženo je novih 26 osoba, dok su još dvije osobe iz RS testirane u FBiH, pa ih je u posljednja 24 sata 28.

Rekao je ovo ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Kako je naveo, testirano je 587 uzoraka, a od ovih potvrđenih 26, 14 je žena i 12 muškaraca.

Osam osoba je iz Banjaluke i Nevesinja, po dvije iz Kneževa i Laktaša, te po jedna iz Čelinca, Modriče, Trebinja, Oštre Luke, Sokoca i Gacka.

Od virusa korona u Republici Srpskoj do sada je oboljelo 528 ljudi, dok je oporavljenih 251 osoba.

U UKC-u Srpske se 110 lica liječi od virusa korona, od kojih 38 ima tešku kliničku sliku, četiri lica čekaju rezultate, a 11 lica je na odjelu intenzivne njege, od kojih je sedam priključeno na respiratore, a četiri su na mehaničkoj neinvazivnoj ventilaciji.

Ukupno je 89 pozitivnih lica koja nemaju simptome i oni su smješteni u studentskim centrima, gdje su izolovani.

Do sada je u Srpskoj urađen 7.581 uzorak za testiranje, pod zdravstvenim nadzorom je 4.188, a 19.602 lica je izašlo iz nadzora.

Kad je riječ o starosnoj strukturi zaraženih u Republici Srpskoj, u dobi do 15 godina je 16 osoba ili tri odsto od ukupnog broja, od 15 do 29 godina ih je 67 ili 13 odsto, te od 30 do 63 ima 323 osobe ili 65 odsto, te od 65 do 74 godine 54 osobe ili 11 odsto, dok je 40 osoba ili osam odsto koja imaju više od 75 godina.