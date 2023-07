Novinari i aktivisti najavili proteste

​BANJALUKA - Kolegijum Narodne skupštine RS odlučio je juče većinom glasova da se na narednoj sjednici u utorak, 18. jula, na dnevni red stavi zakon po kojem će kriminalizacija klevete biti vraćena u Krivični zakonik RS.

Kao što je ranije već objavljeno, predviđeno je značajno smanjenje novčanih kazni, ali se vladajuća većina odlučila da ne izbaci kriminalizaciju klevete, kako su to tražila medijska udruženja, nevladini aktivisti i predstavnici međunarodne zajednice.

Nenad Stevandić, predsjednik NS RS, rekao je da će ova tačka biti razmatrana na samom početku sjednice, odmah nakon poslaničkih pitanja. Prema njegovom mišljenju, ovo je bolji tekst u odnosu na nacrt.

"Lično znam da je uvažena većina primjedbi o visini kazni koje su sada u nivou da se može reći da nema kriminalizacije klevete. Kriminalizacija je vezana za to da se ne može platiti kazna i da se samim tim ne ide u zatvor. Ovdje su kazne prilično minorne", rekao je Stevandić.

Prema njegovom mišljenju, suština je da se kazne plaćaju novčano, a da se u zatvor ide samo ako se ne može platiti kazna, te da, ako je kazna smanjena sa 120.000 maraka na pet ili šest hiljada, to je, kako ističe, ogromna razlika i time je značajno unaprijeđen prijedlog zakona.

"Ali da sad ja ne trčim unaprijed, kada dobijem analizu koju će uraditi pravni tim, izjasniću se o tome", kazao je Stevandić.

Odmah nakon objavljivanja da će ovaj zakon ipak ići na dnevni red, održan je sastanak medijskih udruženja i aktivista.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, rekao je da je zaključeno da nije uvažen osnovni zahtjev.

"Na sastanku smo bili jedinstveni da je neprihvatljivo nastojanje Vlade da kleveta bude krivično djelo, a da su promjene u odnosu na nacrt značajne, ali potpuno nedovoljne jer nije izbačena kriminalizacija klevete. Ovo znači da ova vlast očigledno želi svoje građane da vidi iza rešetaka i dok se deklarativno izjašnjavaju da brane te iste građane od spoljnih napada, istovremeno okreću oštricu protiv njih", kazao je on.

Naglasio je da je dogovoreno da će biti organizovana protestna okupljanja kako bi se poslanicima poručilo da ne glasaju za ovakav zakon.

Komentarišući izjavu Stevandića da smanjivanje kazni znači da u praksi neće biti kriminalizacije, Vukelić je rekao da Stevandić očigledno ne poznaje ovaj zakon.

"Po ovom zakonu krivični postupak se vodi protiv građanina bez obzira na visinu kazne. Po ovom zakonu država može više godina sprovoditi postupak i tako progoniti vlastite građane", kazao je on.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, rekao je da je glasao protiv da se ovaj zakon uvrsti u dnevni red jer ga smatra opasnim, s obzirom na to da je pravosuđe, kako je ustvrdio, u rukama mafije.

Prema njegovom mišljenju, opasnost zakona je u tome što će tužilac imati moć da podigne optužnice za klevetu i da tokom trajanja postupka može primjenjivati i donositi mjere koje se mogu odraziti na rad novinara i drugih građana.

"Oni ovo klizenje u totalitarizam pokušavaju da prikriju nekim smanjenjem novčanih kazni i to je pokušaj da se od drveta sakrije šuma. Njihova namjera je jasna, ovo je i dalje jako opasan zakon", rekao je on i dodao da postoji otpor u javnosti, ali da ih to neće spriječiti da ga usvoje.

Vukota Govedarica, šef Kluba SDS-a, juče nije prisustvovao Kolegijumu, kao ni niko od njegovih kolega iz kluba, a za "Nezavisne novine" je rekao da će se njegova stranka izjasniti o zakonu kad on bude među skupštinskim materijalima i kada ga budu vidjeli.

Igor Crnadak, koji je prisustvovao Kolegijumu, nije izašao na pres-konferenciju jer je ranije morao napustiti sastanak, pa nismo uspjeli da saznamo njegovo objašnjenje. PDP je takođe glasao protiv stavljanja na dnevni red ove tačke.

Srđan Todorović, predsjednik Kluba SP-a, kazao je da je njegov klub glasao da se ovaj zakon stavi na dnevni red, a da će se rasprava održati na sjednici.

"U svakom slučaju, oni koji govore istinu neće imati razlog da se zbog bila čega brinu", rekao je Todorović.

Igor Žunić, predsjednik Kluba SNSD-a, kazao je da je na putu i da će nam se javiti, ali to nije uradio.

Inače, osim kriminalizacije klevete, na dnevnom redu je trebalo da se nađe rezolucija o osudi genocida u Srebrenici koju su predložili poslanici Pokreta za državu, ali su poslanici vladajuće većine u RS glasali protiv, pa ovo nije uvršteno u dnevni red.

Vukanović: Na Kolegijumu su se posvađali vladajući

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, rekao je da je na Kolegijumu došlo do svađe na ivici sukoba između Nenada Stevandića, predsjednika NS RS i njegov potpredsjednika Petka Rankića.

"Bilo je toliko burno da je Rankić napustio sjednicu ljutito i burno i rekao svom šefu kluba da će se vjerovatno vratiti među poslanike. Očigledno ne cvjetaju ruže unutar vladajuće koalicije", rekao je Vukanović.

Srđan Todorović, šef Kluba SP-a, kazao je da se radilo o tehničkim stvarima i da je Vukanović prenaduvao ono što se desilo na Kolegijumu.

"To rade oni koji nemaju nikakvu politiku iza sebe i pokušavaju napraviti priču", rekao je Todorović.