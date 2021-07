Novinari ogorčeni: Protestom kazniti bahate zvaničnike zbog kašnjenja

BANJALUKA, SARAJEVO - Novinari u Bosni i Hercegovini ogorčeni su ponašanjem dijela zvaničnika, predstavnika ustanova, institucija i drugih, jer zakažu pres-konferencije pa potom ne dođu u predviđeno vrijeme, nakon čega se, u nekim slučajevima, ne udostoje ni izviniti.

Iz Savjeta za štampu i online medije u BiH ističu da bi novinari, odnosno medijska zajednica, u takvim slučajevima trebalo da obavijeste javnost o ovakvom neprofesionalnom odnosu te da postignu kolegijalni dogovor i upute javni protest onima koji se neodgovorno ponašaju prema novinarima, ali i javnosti.

Maja Rener Smajović, novinarka portala Faktor, ističe da kašnjenja zvaničnika na zakazane pres-konferencije, nažalost, nisu rijetkost.

"To kao da je postalo pravilo, od općine do države. Nekada nas iz nadležne pres-službe obavijeste o kašnjenju uz izvinjenje, što je donekle prihvatljivo, ali češće to ne učine", kaže Rener Smajovićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Ona ističe da takav odnos prema pripadnicima sedme sile nije prihvatljiv, ali nudi i rješenje.

"Sve bi se počelo mijenjati kada bi svi složno, a to znači do posljednjeg prisutnog novinara, napustili tu pres-konferenciju pa onda neka saopćavaju šta su htjeli praznoj sali. Ipak, za razliku od ovih koji kasne, bez pardona, novinari su odgovorni prema javnosti, građanima, pa progutaju i to kašnjenje ako je tema od interesa javnosti", zaključuje Rener Smajovićeva.

Snežana Mitrović, novinarka televizije N1, ističe da je odnos nosilaca javnih funkcija prema novinarima odavno prešao granicu pristojnosti. Podsjeća na to da posao novinara nije da "maze" niti hvale bilo koga, već da budu korektiv društvenih procesa, odluka.

"U pokušaju da nas ignorišu, ili omalovaže, često nam otežavaju svakodnevni rad. Čekanje satima na plus 40, ili na minus pet stepeni na ulici, davanje izjava krišom samo pojedinim, onemogućavanje postavljanja pitanja, odbijanje intervjua… To su samo neke od tehnika kojima se novinarima otežava posao. No, stvar je lična svakog od nas hoće li dozvoliti da profesija bude poražena. Ja se dovijam na razne načine i borim se za ovaj čestiti poziv", ističe Mitrovićeva za "Nezavisne novine".

Slobodan Popadić, novinar "EuroBlica" i portala SrpskaInfo, ističe da je kašnjenje konferencija za novinare nedopustiva praksa, nepoštovanje vremena i obaveza medijskih radnika i profesije.

"Tim više što su novinari pozvani da dođu u tačno određeno vrijeme, dakle, nisu se samoinicijativno pojavili. Pojava koja je jednako loša kao ova jeste pozivanje na konferencije za medije bez jasno naznačene makar osnovne teme o kojoj će biti riječ", rekao je Popadić za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, novinari moraju da znaju zbog čega su pozvani.

"Ali, vjerovatno su takvi govornici svjesni da se skoro niko ne bi pojavio na pres-konferenciji kada bi unaprijed naglasili o čemu planiraju da govore", ocjenjuje Popadić.

Amanda Krcić Nalo, novinarka "Dnevnog avaza", ističe da joj se, kao novinaru koji prati dnevnopolitička dešavanja, često dešava da na pres-konferencijama sa kolegama iz drugih medija dugo čeka da se osobe koje su ih pozvale uopšte pojave.

"Smatram da nije u redu pustiti novinare da čekaju, pa ni pet minuta, a kamoli po pola sata, što se znalo dešavati, jer mi zapravo trebamo njima i mi prenosimo ono što žele da stigne do naroda. Svačije vrijeme treba poštovati, kao, naravno, i svačiju profesiju. Voljela bih da nekad zamijenimo uloge, pa da oni umjesto nas čekaju i na minusima i na vrućinama vani da se mi pojavimo", ističe ona.

Iz Savjeta za štampu i online medije u BiH ističu da ovakva praksa, nažalost, nije ništa novo na našim prostorima. Pozivaju sve novinare da im prijave zvaničnike koji se ponašaju neprofesionalno i neodgovorno prema javnosti, ali i funkciji koju obavljaju.

"Kašnjenje ili nedolazak na pres-konferencije koje su sami zakazali, u najmanju ruku, potpuno je neprofesionalan čin od strane izabranih i imenovanih funkcionera. Ako medijski radnici ispoštuju zvaničnike i odazovu se na njihov poziv u zakazano vrijeme, nerazumljivo je zašto to ne bi mogli i oni sami", ističu iz Savjeta za štampu i online medije u BiH.

