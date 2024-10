Novinari se probili do Donje Jablanice: "Četrdeset ljudi se vodi kao nestalo"

Trenutno se na području Donje Jablanice nestalim vodi 40 osoba, prema informacijama s terena do kojih je došao portal Bljesak.info.

Iako zvanične informacije za sada govore o 14 smrtno stradalih, strahuje se da je taj broj znatno veći.

Najgore stanje trenutno je na području Donje Jablanice, gdje se ekipa Bljesak.info probila pješke do mjesta pogođenog poplavama i klizištima. Na područjima pogođenim ovim nepogodama formiraju se spasilačke grupe koje, uz pomoć mehanizacije, započinju akciju pronalaska i spašavanja unesrećenih.

Vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona proglasile su stanje prirodne nesreće, što je omogućilo aktiviranje svih spasilačkih službi, a Bosna i Hercegovina je zatražila pomoć od Evropske unije. Pomoć stiže sa svih strana, a u akcijama su učestvovali i pripadnici EUFOR-a. Sve bolnice su u pripravnosti i očekuju prijem unesrećenih.

Upravo se radi na raščišćavanju puta prema Jablanici s južne strane na putu M-17, te od Prozor-Rame do Jablanice sa sjeverne strane, kako bi pomoć što prije stigla do ugroženog stanovništva, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ). Vojska radi na raščišćavanju puta prema Jablanici od Konjica. Sve raspoložive jedinice za puteve, vatrogasci, hitna pomoć i vojska su na terenu. Službe s čamcima su prešle do Jablanice i rade na spašavanju ljudi.

Iz kantonalne vlade apeluju na građane da ne kreću prema Jablanici i Konjicu zbog krajnje kritične situacije na sjeveru HNK-a.

Naime, jutros oko tri časa došlo je do velikog olujnog nevremena praćenog obilnim kišama na području Mostara, Konjica i Jablanice. Nevrijeme je izazvalo aktivaciju velikog broja klizišta, odrona na ceste i plavljenja područja zbog izlijevanja velikih količina vode iz rijeka i jezera.

Obustavljen saobraćaj

Na putevima Konjic-Jablanica i Konjic-Borci-Ruište sada mogu saobraćati putnička, kombi i terenska vozila. Na putevima Jablanica-Mostar, Jablanica-Prozor i Jablanica-Blidinje saobraćaj je i dalje obustavljen. Alternativni pravci su: Sarajevo-Novi Travnik-Rostovo-Bugojno-Kupres-Tomislavgrad-Posušje-Mostar ili Sarajevo-Foča-Tjentište-Gacko-Mostar.

Na magistralnom putu Gacko-Nevesinje (u mjestu Rilja), zbog izlijevanja rijeke Zalomke, saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila. Obustavljen je saobraćaj na putevima Kiseljak-Kreševo, zatim na ulazu u Kiseljak (iz pravca Sarajeva) i Breza-Vareš. Na putu Visoko-Kiseljak, zbog većeg odrona, saobraćaj se odvija otežano jednom trakom.

