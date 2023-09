Novinari u FBiH plaše se sudbine kolega u Srpskoj

SARAJEVO - Novinari u FBiH plaše se hoda po staklu, s kojim su se već suočile njihove kolege iz Srpske pošto je i u FBiH u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije, a koji, između ostalog, tretira i neovlašteno objavljivanje i prikazivanje spisa, portreta i snimaka.

Iz medijske zajednice u FBiH poručuju da će ovo dodatno ugroziti medijske slobode jer se, između ostalog, pitaju da li će to značiti da će morati tražiti saglasnost za objavljivanje snimaka koji dokazuju nezakonitost.

Marko Divković, predsjednik Udruženja "BH novinari", kaže da se naše vlasti uvijek lako dogovore, ili javno ili prećutno, kad treba minimizirati prava novinara, odnosno na neki način ih dovesti u situaciju da se bave sobom, a ne svojim poslom.

"Vlastima odgovara svako ograničenje svih sloboda. Oni tada mogu da rade šta hoće i kako hoće, nekažnjeno, a da se o tome ne smije pisati", rekao je Divković.

Ili, kako je precizirao, suština, odnosno cilj je da se pritisnu oni koji se "osile" da kažu, odnosno objave bilo šta protiv vlasti.

"Šta je to neovlašteno? Zamislite gledate lopova da krade, ili političara koji krši zakon, recimo, tako što zloupotrebljava sirene i rotaciju i dovodi u opasnost druge učesnike u saobraćaju. Vi to snimite, a nemate ovlaštenje. Zamislite da pitate nekoga ko bezočno krši zakon: 'Smijem li ja to objaviti?'. Mislim da se tu stanje dovodi do onog nivoa da predstavlja vrijeđanje ljudske inteligencije. To nema nigdje. A bojim se da će biti kod nas", kaže Divković za "Nezavisne novine".

Goran Skoko, predsjednik Skupštine Društva novinara BiH, najavljuje da će se o spornoj odredbi uskoro raspravljati.

"Normalno da nas to brine. Mi bismo u ovom mjesecu trebali imati sjednicu Upravnog odbora (UO) i, evo, dali ste nam inicijativu da postavimo i to pitanje u smislu šta UO misli, odnosno ostale kolege. Sigurno je da ne smijemo dozvoliti da se novinarska profesija sroza na niži nivo, odnosno da bilo ko radi šta hoće", rekao je Skoko za "Nezavisne novine".

Almir Sokolović, član Uređivačkog kolegijuma na portalu Radiosarajevo.ba, misli da ne postoji novinar, odnosno novinarka, koji se bar jednom u karijeri nije suočio sa zabranom. Ponekad je to, dodaje, bio politički pritisak, a kad nije to - onda se pojavi jedna ovakva inicijativa koja će dodatno ugroziti slobodu medija.

"Ne treba da naglašavam da sloboda medija ima ključnu ulogu u promoviranju dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Slobodni, različiti i nezavisni mediji kakav je Radiosarajevo.ba imaju veliku odgovornost, a sa posljednjim inicijativama vjerujem da će dodatno biti ugrožene novinarske slobode kako u FBiH, tako i u cijeloj BiH", naveo je Sokolović u izjavi za "Nezavisne novine".

Situacija je, dodaje, kompleksna.

"Kvalitetno novinarstvo važnije je no ikad prije, a da bismo imali kvalitetno novinarstvo, onda svi, a u prvom redu mislim na političare u cijeloj BiH, treba da nas puste da profesionalno i neovisno radimo svoj posao. Nema slobode medija bez slobode novinara. Ako novinari nisu slobodni i sigurni raditi svoj posao profesionalno i odgovorno, onda ni mediji za koje ti novinari rade nisu kvalitetni i slobodni mediji", kazao je Sokolović.

Inače, u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH uputio je DF. Prijedlog tretira i druga krivična djela, i uveo bi se institut doživotnog zatvora umjesto dosadašnjeg dugotrajnog zatvora za najteža krivična djela ili krivična djela učinjena sa posebnom brutalnošću i svirepošću.

Predviđene su i izmjene kojima se za izvršioce određenih krivičnih djela isključuje mogućnost da kaznu zatvora mijenjaju novčanom kaznom, a pomilovanja bi mogao davati isključivo Parlament FBiH. Pritom, prema ovim izmjenama, za nasilje u porodici više ne bi bila predviđena novčana kazna, već isključivo zatvorska.