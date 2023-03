Novinarka i supruga bh. ministra objavila prijetnje i uvrede koje dobija

SARAJEVO - Dalija Hasanbegović - Konaković, novinarka AlJazeere Balkans i supruga ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića već nekoliko godina vodi borbu protiv cyber nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama.

Hasanbegović - Konaković naglašava da je još od 2019. godine na meti "orkestriranih napada", a izlivi mržnje i prijetnji postali su posebno zastrašujući nakon što je nedavno saopštila da ona i suprug očekuju drugo dijete.

"Kažu da su 'digitalna patriotska brigada'. Znamo već ko ovo podstiče, kreira i ko podržava. Oprostite zbog vulgarnosti. Dio 'albuma lijepih želja' koje od njih dobijam zadnji mjesec. Direktne kletve za mrtvorođenče namjerno preskačem, odbijam prihvatiti da to neko može napisati", navela je ona u današnjoj objavi na Twitteru, uz objavu fotografije na kojoj se vidi cijeli niz uvredljivih poruka.

Među onima koji su ovakve uvrede ostavljali, bez da sakriju stvarni identitet, ponovo je i Jasmin Mulahusić, protiv kojeg se već vodi istraga zbog istog problema.

Hasanbegović – Konaković je nešto ranije ovog mjeseca istupila sa radosnom viješću da će u njihovu porodicu stići još jedna djevojčicapa su posebno uznemirujuće one prijetnje i uvrede u kojima se i to pominje.

"Ja sam na meti grupe lažnih i pravih profila koji orkestrirano i organizovano, sa smišljenom agendom, pokušavaju lažima i konstrukcijama da me diskredituju, unište reputaciju, ili u najgorem slučaju – da treću osobu izazovu da me napadne. Sve je uredno prijavljeno Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Moj slučaj duže od tri i pol godine stoji u njihovim ladicama. Napadi ne prestaju ni do današnjeg dana, a uključuju i moju širu porodicu", saopštila je nedavno Hasanbegović - Konaković za platformu "Safe Journalists", posvećenu bezbjednosti medijskih radnika.

Upozorila je da se o ovakvoj društvenoj anomaliji nipošto ne smije ćutati, te da bi ona morala biti mnogo brže sankcionisana nego što se to čini u praksi.

Podsjetimo, krajem februara i Upravni odbor Udruženja BH novinari izrazio je zabrinutost zbog sve većeg broja prijava Udruženju i njihovoj Liniji za pomoć novinarima u vezi sa verbalnim i online napadima na novinare i novinarke, širenju govora mržnje protiv novinara/ki i medija putem društvenih mreža, prijetnji smrću i fizičkim nasiljem te ugrožavanja slobode medija od policijskih institucija i pravosudnih organa.

(N1)