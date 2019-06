Novinarska radionica u Trebinju: Kako prepoznati kvaziinformacije

TREBINJE - Novinari u Hercegovini su spremni prihvatiti sve načine, kao i raspoložive digitalne alate za provjeru činjenica, koje se koriste kao osnova za novinarske izvještaje.

Ovo je zaključeno nakon radionice koja je za novinare i medijske radnike upriličena u Trebinju, u okviru projekta "Digitalni alati za kredibilno izvještavanje i provjeru činjenica", uz podršku Evropske unije.

"Sve češće se dešava da novinari prenose neprovjerene vijesti, a one se onda povećavaju kao lavina, tako da za posljedicu imamo da građani često konzumiraju neprovjerene informacije. Do njih mogu doći iz neprovjerenih izvora, pa uglavnom budu i izmišljene, za šta bi bilo dobro da i novinari, i blogeri, i svi koji su aktivni u medijima provjere informacije do kojih su došli, a za to postoje i digitalni alati", istakao je Igor Stojanović, menadžer projekta.

Predstavnicima medija su, u svrhu provjere tačnosti informacija do kojih dolaze putem interneta, ponuđeni digitalni alati koji omogućavaju da provjere ko su izvori plasiranih informacija, da li ih prenose sajtovi koji imaju impresum, da li su izvori kredibilni i kakav je uopšte istorijat tih medija koji prenose vijesti koje se žele provjeriti.

Ti alati će, prema Stojanovićevim riječima, na jednostavan način omogućiti svima takvu provjeru.

On napominje da je potrebno razviti svijest i edukovati pripadnike medija da ne vjeruju svemu što im se "na prvu" plasira, pa će i mediji i konzumenti razviti kritičke stavove, na koji će se način smanjiti i negativan efekat plasiranja neistinitih ili manje istinitih vijesti, tako da će se lakše otkrivati i blogovi i različiti sajtovi koji plasiraju kvaziinformacije u javnosti.