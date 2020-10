Novitović: Ne smijemo dozvoliti nove klastere u kampanji

BANJALUKA - Mnoge evropske i zemlje u regionu bilježe rast i obaraju rekorde u broju novozaraženih virusom korona, a takva situacija nije zaobišla ni Republiku Srpsku, što je jasan pokazatelj da je treći talas epidemije počeo, zbog čega se veliki broj država odlučio na ponovno uvođenje restriktivnih mjera u borbi sa pandemijom.

Član Štaba za vanredne situacije RS Milan Novitović kaže da je situacija u Srpskoj, i pored povećanog broja zaraženih, stabilna, ali da je evidentno da su se svi opustili i da je potrebna veća odgovornost građana u poštovanju mjera koje su trenutno na snazi.

"Kada bismo primenjivali aktuelne mere u punom kapacitetu, imali bismo sasvim zadovoljavajuće rezultate. Nekako su se svi navikli na ovu situaciju i izgovor je često 'to se svima treba desiti i svi ćemo se zaraziti pre ili kasnije'. Sećam se situacije s početka kada je bilo strašno i tragično šest zaraženih u Banjaluci, a sada imamo i više od 50 i nikom ništa. I to je ono o čemu pričamo, svest i odgovornost su mnogo manji. Bitno je da epidemija bude pod kontrolom, da zdravstveni sistem i građani to mogu da podnesu", kazao je Novitović.

On ističe da Republički štab ne odlučuje o tome da li će strože mjere biti uvedene na samo određenim dijelovima teritorija, nego lokalna zajednica na osnovu epidemiološke situacije na svom terenu.

"U Srpskoj je trenutno vanredna situacija, a svaki grad i opština, na predlog Higijensko-epidemiološke službe Instituta za javno zdravstvo, imaju pravo da uvedu strože mere. Ono što je nama sada ograničavajući faktor je period predizbornih kampanja, period pojačane političke aktivnosti. Smanjivanje tih aktivnosti odraziće se i na političke rezultate i onda će se sigurno teže pribegavati uvođenju tih mera. Ono što je najbitnije je zdravlje građana, a ono počinje od lokalne zajednice", ističe Novitović.

On dodaje da je u saradnji republičkih institucija, lokalnih zajednica, zdravstvenog sektora i medija potrebno vratiti svijest građana o prisutnosti virusa i da se ne smije dozvoliti da predstojeći izbori utiču na epidemiološku situaciju.

"Ako bude potrebe za uvođenjem restriktivnijih mera, verujte da Republički štab neće nijednog trenutka oklevati da takve mere uvede. Bez obzira na to što za nekoliko dana ulazimo u predizbornu kampanju, ne smemo dozvoliti da nam najveći klaster budu izbori 2020. godine", zaključio je Novitović.

Prema jučerašnjem izvještaju Instituta za javno zdravlje RS, broj novozaraženih je 123. U Hrvatskoj virus takođe nastavlja da bukti, a prema posljednjem izvještaju, zabilježeno je 508 novih slučajeva. U Crnoj Gori epidemija već duži period ne jenjava, a Slovenija je ponovo zatvorila svoje granice za zemlje Evropske unije. Situacija je najbolja u Srbiji, ali epidemiolozi upozoravaju da očekuju novi rast zaraženih.

Član Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, kaže da je treći talas epidemije u toku i da to potvrđuje povećanje broja oboljelih, kao i da se sve mora uraditi da se u velikim kolektivima ne raširi infekcija.

"Mislim da moramo biti svesni da je treći talas u toku. Ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak, nažalost, i umrlih. Treba da pojačamo pritisak prema građanima u smislu boljeg obaveštavanja, a onda i primenjivanja mera predviđenih zakonom", istakao je Tiodorović.

(Glassrpske)