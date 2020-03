Novitović: Šatorski karantin na Rači ispunjava standarde SZO

BIJELJINA - Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović rekao je Srni da je šatorski karantin prema graničnom prelazu Rača trenutno predviđen za smještaj lica pod nadzorom koja uđu u zemlju na prelazima Rača, Pavlovića most, Šepak, Karakaj, Bratunac i Skelani, te da ispunjava standarde Svjetske zdravstvene organizacije.

Novitović je rekao da karantin na graničnom prelazu Rača ima 36 smještajnih kapaciteta za mušku populaciju i 16 za žene.

"U okviru karantina je i montažni objekat koji se koristi kao trpezarija, a za stolovima, poštujući standarde minimumama udaljenosti od metar i po do dva, ne može biti više od osam lica", rekao je Novitović, koji je danas posjetio ovaj šatorski karantin.

On je naveo da je u okviru šatorskog karantina obezbijeđen i sanitarni čvor i vatrogasno vozilo, sa vodom za odražavanje lične higijene, što predstavlja poštovanje minimuma uslova koji se moraju obezbijediti prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije za uspostavljanje karantina.

"U objektu ambulante na Rači nalaze se zdravstveni radnici i republički inspektor koji izdaje rješenja. Svi koriste propisanu zaštitnu opremu, a lica koja ulaze u karantin da daju podatke i da se od njih uzme anamneza obavezno moraju imati masku i na ulazu u ambulantu izvršiti dezinfekciju ruku", rekao je Novitović, dodajući da sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora ima dovoljno.

Novitović je podsjetio da sva lica koja ulaze u karantin prolaze ljekarsku trijažu. Ljekari domova zdravlja opština i gradova naslonjeni na ovaj granični prelaz obavljaju razgovor i uzimaju ljekarsku anamnezu lica i, ukoliko procijene da ono nema simptoma koji ukazuju na virus korona, upućuju ga republičkom inspektoru koji donosi rješenje o stavljanju pod nadzor, odnosno karantin.

"Ta lica ostaju u graničnom karantinu do trenutka dok im se ne uzme uzorak. Onog trenutka kada se taj uzorak proslijedi na analizu u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, ta lica se upućuju u karantine lokalnih zajednica iz kojih su", rekao je Novitović.

On je naveo da u graničnom karantinu lica mogu biti od 0 do 24 sata u zavisnosti dinamike uzimanja briseva, ali se, kaže on, svi trude da budu što manje zadržavana, te da se prosljeđuju u karantin lokalnih zajednica.

"Karantin je zamišljen kao mjesto gdje se vrši evidentiranje svih tih lica, gdje se upoznaju sa svim obavezama i upućuju se u lokalne zajednice", rekao je Novitović.

On je rekao da je od jutros u 7.00 časova ovdje smješteno jedno lice, koje je iz Ugljevika, i koje će nakon uzimanja brisa i slanja na analizu biti upućeno u karantin u Ugljevik.

Novitović je naveo da su u ovom karantinu noćas bila tri lica. "Dva su bila iz Dervente, a jedno iz Teslića jer u 19.30 nisu mogli krenuti put svojih lokalnih zajednica, zbog policijskog časa, te su jutros napustila karantin", rekao je on i dodao da je sinoć iz graničnog karantina Rača šest lica prevezeno u Zvornik, a jedno lice u karantin u Bijeljini.

On je podsjetio da karantinu graničnog prelaza Gradiška pripadaju Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradiška, te naveo da će na graničnom prelazu Vardište vrlo brzo biti uspostavljen karantin.