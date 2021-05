Novo ruho Nektara spaja tradiciju i moderan dizajn

Nektar pivo, ili kako ga ljubitelji ovog napitka širom svijeta nazivaju "zlatna tečnost", spravljeno po staroj originalnoj recepturi od mješavine najkvalitetnijeg aromatičnog i gorkog hmelja koja kreira bogat ukus, te ječma, kvasca i vode, dobilo je novo ruho.

Domaće snage stvorile su pivsku magiju - "Banjalučka pivara" ostala je vjerna simbolici od vijek i po duge tradicije kvaliteta proizvodnje piva, a vrhunski grafički dizajner Saša Vasić vještim pokretima ruke iscrtao je novi, moderan i odvažan dizajn etikete.

Spoj tradicije i modernog pokazao se kao dobitna kombinacija, a iako se izgled flaše koja čuva "tečno zlato" Banjaluke promijenio u skladu sa novim trendovima, kvalitet Nektara ostao je isti. Naime, najvjernije pivopije i dalje mogu uživati u vrhunskom ukusu, zlatnoj boji i bijeloj pjeni najprodavanijeg piva u BiH, čiji kvalitet je prepoznat i širom svijeta.

Tradicija Nektar piva seže u davnu 1873. godinu kada su "Banjalučku pivaru" osnovali trapisti iz samostana "Marija Zvijezda" u Delibašinom Selu pokraj Banjaluke. Od prošlih vremena pa do danas mijenjao se njegov vizuelni identitet - boja i zapremina flaše, te etikete koje je krase, a tečnost koja gasi žeđ postala je jedan od najpoznatijih i najstarijih brendova grada na Vrbasu.

Istorija "zlatne tečnosti", u čijem se svakom gutljaju prepoznaju strast i posvećenost koje su utkane u njen nastanak, pisana je na brojne načine, a najbolja ocjena kvaliteta i tradicije prožetih modernim trendovima jesu zadovoljni potrošači.

Od vremena kada je Nektar pivo punjeno u drvene bačve i transportovano zapregama do zadruga i krčmi širom Krajine, pa do danas kada modernim načinima transporta stiže do pivopija u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Malti, Švedskoj, Australiji i mnogim drugim zemljama, stalni je "gost" na slavljeničkim trepezama, ali i dio svakodnevice potrošača u BiH, regionu i svijetu.

U prilog tome govore i pozitivni komentari konzumenata na društvenim mrežama "Banjalučke pivare" na račun kvaliteta piva, ali i na račun brojnih slogana za koje je zaslužan kreativni tim jedinog proizvođača piva u Republici Srpskoj i jedne od najvećih kompanija u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine.

I pored pandemije virusa korona, kompanija je u prvom kvartalu u Bosni i Hercegovini ostvarila rast bruto prihoda za osam odsto i rast tržišnog učešća za pet odsto u odnosu na isti period prošle godine, te Nektar pivo bilježi i gotovo četiri puta veću prodaju na tržištu Srbije, kao i rast na tržištu Hrvatske za više od deset odsto.

A baš u vrijeme pandemije širom regiona odjeknula je kampanja "Banjalučke pivare", istaknuta na bilbordima i reklamnim panoima, na kojima se, uz fotografiju Nektar piva, nalazio natpis "Samo da nam ostane čulo ukusa", u namjeri da pivopije oraspolože u vremenu izazova koje je donijela pandemija.

Nakon plasiranja kampanje potrošači su slogan, za koji je kretivni tim pivare nagrađen na "No Limit Advertising Festivalu" u Sarajevu, dijelili putem Facebooka, Instagrama, Twittera i ostalih društvenih mreža, uz komentare "Prešli igricu", "Idem sutra da popijem Nektar, zaslužili su", "Doktori marketinga"...

Kako pivopije kažu, "doktori marketinga" nastavili su svoju misiju te spojili najbolje - domaće pivo i domaći dizajn - te predstavili novo ruho piva koje je dobitnik brojnih zlatnih medalja i nagrada za kvalitet na evropskim i regionalnim sajmovima - pred pivopijama je osvježen, odvažan, poseban, slobodan, jedinstven i snažan Nektar.

"Novi izgled našeg najpoznatijeg brenda inspirisan je željom za spajanjem duge tradicije i modernog dizajna. Trudili smo se da zadržimo bitne istorijske elemente koji odlikuju izgled Nektar piva od davnina, a opet da dizajn bude savremen i odvažan", izjavio je Dejan Čato, direktor marketinga "Banjalučke pivare".