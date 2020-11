Novo u BiH: Dva biznis kredita koja mogu da vam olakšaju poslovanje

Nakon nekoliko godina uspješnog rada, više od 100.000 zadovoljnih korisnika i svakodnevnog unapređivanja svojih proizvoda, kompanija MKD Digital Finance International odlučila je na bh. tržište uvesti i proizvode namijenjen poslovnim korisnicima.

Riječ je o brzim kreditima do 10.000 KM za pravna lica - ForzaBiz i kreditima obezbijeđenim nekretninom visine do 50.000 KM - Hipocredit.

Kako navode iz MKD Digital Finance International, osnovna ideja nastala je sa željom da se u periodu krize izazvane pandemijom COVID-19 pomogne privatnom sektoru, koji je okosnica privrede u zemlji. Jedan od načina je upravo obezbjeđivanjem novčanih sredstava kroz dva potpuno različita oblika kreditiranja, koja mogu da pokriju skoro sve potrebe.

Prvi oblik, pod nazivom ForzaBiz, predstavlja brze kredite do 10.000 KM koje možete da dobijete odmah po apliciranju. Rok otplate iznosi 12 mjeseci, a kamata se obračunava na dnevnom nivou.

Sa druge strane, Hipocredit omogućava korisnicima mnogo značajniji iznos. Apliciranjem za ovaj hipotekarni oblika kredita možete da dobijete do čak 50.000 konvertibilnih maraka, ali u ovom slučaju potrebno je obezbijediti nekretninu kao garanciju za povrat. Svakako, postoji razlika u odnosu na klasičnu hipoteku koju ugovaramo u banci, jer kod Hipocredita vlasnik biznisa zalaže postojeću imovinu kako bi dobio obrtni kapital.

Dok ForzaBiz omogućava gotovo instant dobijanje potrebnih sredstava, za Hipocredit je potrebna nešto duža procedura, jer je riječ o većim iznosima i zalaganju imovine. Sa druge strane, ForzaBiz ima nešto veću kamatu, dok ista za Hipocredit iznosi 1,5% mjesečno na duži vremenski period otplate.

U konačnici, oba ova online kredita namijenjana su tome da biznisi lakše prebrode krizu koja nas je sve pogodila pandemijom, ali i da se postigne unapređenje poslovanja na željeni način. Bilo da ste preduzetnik i vlasnik malog biznisa ili velikog preduzeća, bilo da pokrećete novi posao i trebate finansijsku podršku u samim počecima, biznis krediti poput ovih su idealna opcija.

Pokretanjem ForzaBiz i Hipocredit biznis kredita u BiH, kompanija MKD Digital Finance International je kreirala cijeli splet kreditnih proizvoda koji nude finansijsku podršku državljanima BiH u svim oblicima - od brzih malih pozajmica za svakodnevne potrebe do hipotekarnih kredita.

Tako je u prethodnih nekoliko godina izuzetno veliku popularnost najprije stekla Forza namijenjena fizičkim licima. Ove brze pozajmice kreću se u rasonu od 100 do 600 KM, sa rokom otplate od mjesec dana i isplatom u roku od 15 minuta. Osim Forze, u ponudi je brzi kredit do 10.000 KM Kreddy, te Hipocredit za fizička lica visine do 50.000 KM.

Ono što obilježava svaki od navedenih jeste brzina i lakoća dolaska do potrebnog novca, a to je ujedno i jedna od najvećih pogodnosti ovakvog vida kreditiranja. Pored toga, ne postoje dodatni, skriveni troškovi kakve često srećemo.

Zašto odabrati ForzaBiz ili Hipocredit

Politika Digital Finance International-a, koji stoji iza ova dva brenda, od samog početka je jasna - oni nude jednostavan, brz i lak pristup novčanim sredstvima. Njihova misija je olakšati i uštediti vrijeme, pa su zato sve inovacije i noviteti koje uvode u skladu sa tim.

Jedino pitanje koje sebi treba da postavite jeste koji oblik kredita je najpogodniji za vaše potrebe.

Ukoliko se odlučite da finansije za unapređenje ili opstanak u svom poslu potražite od ForzaBiz ili Hipocredita, sve što treba jeste da posjetite www.forzabiz.ba ili www.hipocredit.ba. Za sva pitanja i nejasnoće na raspolaganju će vam biti njihova korisnička podrška.