Novogodišnja noć bez padavina, temperatura oko nule

BANJALUKA – Građane BiH u novogodišnjoj noći očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, bez padavina, sa temperaturom oko 0 stepeni.

Prije podne umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano. U Hercegovini pretežno sunčano uz mjestimično malu oblačnost.

Po kotlinma i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 2, na jugu do 2 do 5, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

Ponedjeljak

Prije podne postupeno povećanje oblačnosti sa zapada. U drugoj polovini dana kiša. Slabije padavine na istoku i sjeveroistoku. Vjetar slab južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera.

Od večernjih sati vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura većinom između -2 i 4, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu do 13 stepeni.

Utorak

Oblačno sa kišom, na planinama snijeg. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu BiH jaka bura sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura vazduha većinom između 0 i 5, na jugu do 3 do 7, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni.