Novogodišnja noć bez padavina

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za vikend će prevladavati umjereno oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa susnježicom, a u brdskim predjelima sa snijegom, dok će slično vrijeme biti i u novogodišnjoj noći, samo bez padavina.

Prema najavama Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, sutra ujutro biće umjereno oblačno i hladno sa mrazom, a u višim predjelima na sjeveru moguća je susnježica.

Za istok i centralni planinski pojas prognozirano je provijavanje snijega tokom cijelog dana, uz formiranje snježnog pokrivača.

Na jugu će biti vedro i hladno, tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost.

Najviša temperatura iznosiće od dva do pet stepeni Celzijusovih, na planinama od minus četiri do minus jedan.

U nedjelju, 29. decembra, jutro će biti oblačno i hladno, na sjeveru u nižim predjelima povremeno sa susnježicom, a u brdskim krajevima sa snijegom.

Slabo do umjereno provijavanje snijega očekuje se na istoku i u centralnom planinskom pojasu.

Na jugu će jutro biti pretežno vedro i hladno, a tokom dana sunčano uz lokalno prolaznu oblačnost.

Poslije podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina u nižim predjelima, a kasnije tokom večeri i u višim.

Najviša temperatura iznosiće od minus tri do tri, na planinama od minus sedam do minus tri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 30. decembra, jutro će biti pretežno vedro na sjeveru i jugu, veoma hladno sa mrazom.

Tokom dana biće sunčano uz lokalno malo oblaka, s najvišom temperaturom od minus četiri do dva stepena, na planinama od minus šest do minus tri stepena Celzijusova.

I u utorak, 31. decembra, jutro će biti pretežno vedro i veoma hladno, u većini predjela sa mrazom.

Tokom dana biće sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti poslije podne.

Najviša dnevna temperatura biće od nula do tri stepena Celzijusova, a na planinama od minus četiri do nula.

Dežurni meteorolog Božidar Perovanović rekao je da će u novogodišnjoj noći u Srpskoj će biti oblačno i hladno, ali suvo.

"Naoblačenje će stići tokom noći u sve krajeve Srpske, ali neće biti padavina. Biće vrlo hladno i oblačno s temperaturom vazduha od minus četiri do minus jedan, na planinama do minus sedam, a na jugu Hercegovine do nula stepeni Celzijusovih", naveo je Perovanović.

On je rekao da će prvi dan 2020. godine osvanuti sa blagim minusom - od minus dva ili minus tri stepena Celzijusova, dok se u poslijepodnevnim časovima očekuju slabe padavine.