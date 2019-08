Novomatik i Graf u Austriji osumnjičeni za korupciju

Firma za koju se osnovano sumnja da je i u RS sa lokalnim političarima koruptivnim metodama iskrojila zakon po svojoj meri pod istragom u Austriji.

Ovaj metod preslikan i u državama u našem regionu, pre svega u Severnoj Makedoniji?

Čelnici austrijske firme Novomatik, vodećeg svetskog proizvođača aparata i slot mašina, pišu strani mediji, umešani su u korupcionaški skandal neviđenih razmera u svojoj zemlji. Protiv njih je pokrenuta istraga zbog učestvovanja u postavljanju političara Petera Sidloa na mesto finansijskog direktora "Kazinos Austrija", što samo potvrđuje sumnje da su isti modus operandi primenili i u Republici Srpskoj. Ova afera potkrepila je pretpostavke domaćih priređivača igara na sreću da iza skandaloznih zakonskih izmena stoje interesi inostranih lobističkih grupa, prevashodno onih iz Austrije. Sada kada je evidentno da od korupcije ne prezaju ni na domaćem terenu, može samo da se pretpostavlja dokle njihove nezakonite radnje sežu u Republici Srpskoj, ali i Severnoj Makedoniji.

Naime, nekadašnji lider Slobodarske partije Austrije (FPÖ) Hajnc Kristijan Štrahe i njegova desna ruka, bivši šef poslaničkog kluba ove partije u austrijskom parlamentu i bivši zamenik gradonačelnika Beča Johan Gudenus, kako stvari stoje, sa suvlasnikom Novomatika Heraldom Nojmanom umešani su u politički dogovor: postavljanje političara Petera Sidloa na mesto finansijskog direktora "Kazinos Austrija", u zamenu za iniciranje zakonskih izmena koje će kompaniji biznismena Johana Grafa obezbediti potrebne licence za priređivanje elektronskih igara.

Stepen i ozbiljnost uzbune koja je zbog još jedne korupcionaške afere podignuta u Austriji, najbolje ilustruje to što je Narodna partija Sebastijana Kurca pozvala na brzo utvrđivanje činjenica u vezi sa povezanošću kompanije Novomatik i vrha Slobodarske partije, kojoj ovo nije prvi put da na ilegalnom terenu ugovara poslove u ime države, ali za svoj račun.

Na sumnjivost imenovanja Sidloa, inače člana FPO, na mesto finansijskog direktora "Kazinos Austrija", parlamentu je anonimno skrenuta pažnja, na bazi činjenice da je Sidlo, zajedno sa članom Donjeg doma Parlamenta Austrije i nakratko finansijskim savetnikom Slobodarske partije Markusom Tschankom i portparolom Novomatik grupe Bernardom Krumpelom, imao u zajedničkom vlasništvu firmu Polimedia GmbH, koja je likvidirana sredinom 2018. U prilog tome da je po sredi korupcija ide i podatak da je Sidlo pre ovog "unapređenja" bio finansijski direktor u kompaniji Sigma Investment, koja je zapošljavala svega osmoro ljudi i ostvarivala godišnju dobit od 43.500 evra, i da je na čelo finansija koncerna "Kazino Austrija", koji ima 4.200 zaposlenih i godišnji promet od četiri milijarde evra, došao bez ikakvog menadžerskog iskustva.

Uviđajući da je po sredi krajnje sporna pogodba, utoliko pre što Sidlo za ovu poziciju nema nikakve kvalifikacije, austrijsko Državno tužilaštvo za borbu protiv korupcije naložilo je pretres stanova nekadašnjih lidera Slobodarske partije Austrije i stanova i kancelarija direktora Novomatika Heralda Nojmana, kao i samog Sidloa. Prema navodima nemačkog lista Kronen Cajtung, postupak će se voditi i protiv vlasnika Novomatika Johanesa Grafa, kao i protiv bivšeg sekretara za finansije Slobodarske partije Austrije.

Sumnja da je Štrahe obećao Novomatiku željene zakonske izmene kada njegova stranka dođe na vlast, pod uslovom da vlasnici Novomatika, kao akcionari "Kazinos Austrija" obezbede da Sidlo dođe na mesto finansijskog direktora ovog koncerna, u potpunosti se podudara sa onim što se prethodnih meseci dešavalo u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu šta je sve Novomatik u stanju da organizuje u Austriji, ni ne treba da čudi lakoća s kojom ova kompanija preuređuje pravni poredak i u našem regionu, budući da smo sličan scenario mogli da vidimo i u Severnoj Makedoniji, pa i Albaniji navode u UPISu, Udruženju legalnih priređivača igara na sreću iz Beograda.

Kada je Vlada zakonskim izmenama Lutriji RS omogućila da uspostavi monopol na tržištu igara na sreću, a potom donela Uredbu koja je ništa drugo do namešten tender za privatnu firmu koju Lutrija po zakonu mora da angažuje za priređivanje elektronskih igara, svima koji se iole razumeju u ovu industriju bilo je jasno da državnici Republike Srpske rade u ime stranih lobista, a ne građana ove zemlje.

Kako kažu u asocijaciji legalnih priređivača igara na sreću u Banjaluci, cilj da se poštopoto napravi prostor za profitiranje stranih kompanija u očima zakonodavaca očigledno je opravdavao sredstva u vidu uspostavljanja monopola i podsticanja maloletničkog klađenja, uprkos činjenici da su zakonske izmene na kojima je vlast RS insistirala bile ne samo protivustavne, već i u suprotnosti sa osnovnim stavovima Evropske unije o slobodnom tržištu, ukidanju monopola i fer konkurenciji, kao i dostignutim savremenim standardima u zaštiti igrača, ranjivih grupa i odgovornom priređivanju igara na sreću.

Ništa od toga ih nije sprečilo ni da donesu Uredbu o uslovima za davanje saglasnosti Lutriji Republike Srpske za osnivanje preduzeća za priređivanje igara na sreću, u kojoj pobrojani kriterijumi predviđaju da angažovana privatna firma treba da ispuni 30 puta veće finansijske uslove od onih koje je sadržao dosad najveći tender u igrama na sreću, raspisan u Argentini. Međutim, imajući u vidu temu o kojoj ovih dana bruje austrijski mediji, odnosno šta je sve Novomatik u stanju da organizuje u Austriji, ni ne treba da čudi lakoća s kojom ova kompanija preuređuje pravni poredak u Republici Srpskoj objašnjavaju u UPISu.

Upozorenja domaćih licenciranih priređivača da su u pitanju krajnje opasne nezakonite zakulisne radnje državnog vrha, koje će dovesti do sunovrata tržišta i vladavine prava, za sve ovo vreme pripisivana su preterivanju i "pogrešnim procenama" legalnih priređivača iz RS koji se "neopravdano bune protiv zakona kakav imaju i sve ostale države u regionu". Sada kada iz matične države Novomatika, pravno mnogo uređenije Austrije, stižu navodi da ova kompanija ne preza od podmićivanja vlasti ne bi li obezbedila usvajanje zakona koji pogoduje njenom poslovanju, sve je jasnije je ko je obmanjivao građane Republike Srpske.

Za razliku od domaćeg javnog mnenja koje je užasnuto napisima o dogovoru između austrijskih političara iz Slobodarske partije i akcionara "Kazinos Austrija" kompanije Novomatik koja u ovom koncernu ima udeo od 17 odsto, austrijski narodni poslanici se nisu začudili pojavljivanju imena Hajnca Kristijana Štrahea u još jednoj korupcionaškoj aferi, ali takođe za razliku od svojih kolega u RS nisu ni sedeli skrštenih ruku.

Naime, kada su bivši vicekancelar Austrije i Gudenus u svoju biografiju pre dve godine ubeležili i glavnu ulogu u videosnimku sa Ibize, na kom se vidi kako navodnoj nećaki ruskog milijardera nude državne poslove u zamenu za finansijsku podršku njihovoj partiji, nakon što je isti dospeo u javnost, obojica su dali ostavke na svoje funkcije, a parlament je izglasao nepoverenje Vladi Sebastijana Kurca.

Ovog puta, odmah po kontroverznom imenovanju Petra Sidloa u Bord direktora kompanije "Kazino Austrija", poslanik Liberalne partije NEOS Sep Šelhorn je od bivšeg ministra finansija Hartviga Legera iz Slobodarske partije u podužem i vrlo detaljnom poslaničkom pitanju zatražio da obrazloži zašto i kako je odlučeno da se baš Sidlou poveri funkcija finansijskog direktora "Kazino Austrija".

Obraćajući se članovima Vlade, Šelhorn je podsetio da je država Austrija, kao suštinski suvlasnik preduzeća "Kazinos Austrija", dužna da obezbedi apsolutnu transparentnost i najbolje moguće poslovne rezultate domaćih kompanija, u najboljem interesu poreskih obveznika. On je napomenuo da državna preduzeća moraju da služe opštem interesu, a ne da postanu samoposluge za vladajuće partije, kao i da se mora sprečiti da se novac iz državnih kompanija direktno preliva u partijske kase. Jedina dilema sada jeste da li će na isti način reagovati i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, ispunjavajući svoju ustavnu obavezu da kontrolišu postupke Vlade, ili će se ispostaviti da za razliku od Austrije, Novomatik u Republici Srpskoj, kako je Štrahe u snimku sa Ibize rekao zaista sve može da plati.

Odmotava se klupko

S obzirom na to da su Novomatikov poslovni forum u Beču u maju ove godine svojim prisustvom uveličali Miloš Pejić iz Novomatik Srbije, predstavnici firme NOVO RS iz Banjaluke, kao i predstavnici Albanije na vrlo visokim pozicijama i to zamenik premijera Erion Brače, ministar ekonomije Anilja Denaj i ambasador Austrije u Albaniji Roljand Bimo, a da su na skupu austrijskih privrednika koje je u Banjaluci organizovao Novomatik učestvovali istaknuti predstavnici vlasti, kao i rukovodeći ljudi iz zemalja regiona, neizbežno se nameće pitanje do kojih će se sve domaćih imena dokotrljati klupko korupcije koje je počelo da se odmotava u Austriji?

UPIS