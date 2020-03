Obavezno popunjavanje sanitarnog obrasca na prelazu u Brčkom

BRČKO - Svi putnici koji dolaze iz država ugroženih virusom korona prilikom ulaska u BiH na graničnom prelazu u Brčkom obavezni su da popune sanitarni obrazac za pojedinca ili grupu, rekao je danas šef Inspektorata Brčko distrikta Damir Bulčević.

On je na konferenciji za novinare rekao da su svi privredni subjekti u distriktu dužni da urade pojačanu dezinfekciju radnih prostora onako kako je to propisalo Vladino Pododjeljenje za javno zdravstvo.

"Inspektori Brčko distrikta već vrše kontrole u svim tržnim centrima, jer mora postojati popunjen obrazac koji jasno definiše kada, kako i ko je dezinfikovao objekat", naveo je on.

Bulčević je napomenuo da je Inspektorat nabavio potrebena dezinfekciona sredstva koje je proslijedio vladinim odjeljenjima i javnom komunalnom preduzeću, zaduženim za dezinfekciju javnih objekata i površina.

On je istakao da su za sve one koji se ne pridržavaju Vladinih odluka predviđene novčane kazne u iznosu od 500 do 1.000 KM i da će sanitarni inspektori u tom slučaju odmah pisati prekršajne kazne.

Bulčević je rekao da distriktu nedostaje adekvatna komunikacija s Ministarstvom zdravlja Republike Srpske, te da se nada da će se to riješti već danas.

Vlada distrikta danas je na vanrednom zasjedanju proglasila opštu opasnost po stanovištvo od širenja zaraze virusom korona i aktivirala Krizni štab.

Nastava u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u distriktu je obustavljena, a od ponedjeljka, 16. marta, neće raditi vrtići i auto-škole.

Zabranjena su javna okupljanja za skupove veće od 100 ljudi, a od danas će ugostiteljski objekati raditi do 18 časova, tržni centri do 19 časova, dok će pekare raditi do 22 časa.