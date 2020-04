Obavezno uzimanje uzoraka od svih koji imaju bilo kakvu respiratornu infekciju

BANJALUKA, 7. APRILA /SRNA/ - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da u Srpskoj ima dovoljno testova i da u ovoj sedmici kreće širi opseg testiranja s ciljem da bude obuhvaćeno što više građana i zaposlenih u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te spriječeno širenje virusa korona.

Šeranić je na konferenciji za novinare u Banjaluci istakao da je nabavljeno još 18.000 do 20.000 testova.

"Krećemo sa širim testiranjem zdravstvenih radnika bez obzira na to da li su imali simptome ili ne. Provjeravaćemo njihovo zdravstveno stanje i testirati ih metodom slučajnog uzorka. Radićemo i direktan nadzor nad njegovateljima u staračkim domovima kako bismo spriječili mogućnost nastanka epidemije u ovim ustanovama", rekao je Šeranić.

On je dodao da svi domovi zdravlja moraju aktivirati ambulante za akutne respiratorne infekcije jer će biti uzimani uzorci i rađene analize za sve one koji imaju bilo kakvu vrstu respiratorne infekcije bez obzira na to da li se mogu dovesti u vezu sa nekim ko je pozitivan na virus korona.

"I dalje ćemo raditi testiranje lica iz domaćinstava u kojima je utvrđeno da je neko od članova pozitivan na virus korona kako bismo spriječili širenje porodičnih žarišta. Već ističu rješenja za određena lica koja su u lokalnim karantinima i njima ćemo uzeti uzorke i testirati ih prije nego što dođu u zajednicu. U ovoj sedmici krećemo sa širim opsegom testiranja sa ciljem da testiramo što više lica širom Srpske", poručio je Šeranić.

Prema njegovim riječima, u pet do sedam odsto slučajeva testovi su bili najprije negativni, a potom pozitivni.

"To se dešava svuda u svijetu, a kod nas su takvi slučajevi bili uglavnom kod osoba koje su imale simptome i nalazile su se u izolaciji u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Tu osobu, međutim, ne puštamo kući kada je nalaz negativan nego je zadržavamo dok ne bude izliječena i ponovo je kasnije testiramo. Oko 95 odsto slučajeva ima konstantno negativan nalaz ukoliko je prvi bio negativan, ali izuzeci postoje", pojasnio je Šeranić.

On je istakao da lijek za bolest koja nastaje usljed zaraze virusom korona ne postoji i da ljekari koriste koktele različitih lijekova ili terapije podrške u skladu sa kliničkom slikom pacijenta.

"Pratimo međunarodne protokole i preporuke za liječenje, kao i iskustva iz Kine, Italije, Francuske i drugih zemalja", rekao je Šeranić.