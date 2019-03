Obilježavanje 23 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva

Komentari: 7

Banjalucki Papak

Za sve sto se dogadjalo u BiH najveci krivac snosi Radovan Karadzic i grupa ljudi koji su vlastiti narod uveli u rat. Bosnjacima nikad nije padalo na pamet etnicko ciscenje. Branili su svoje kuce od onih koji bi upadali u sela i ubijali i pljackali sve sto su stigli. Egzodus Srba iz Krajine i iz Sarajeva su proizvod propale politike zlih ljudi kojima nije bilo do zajednickog zivota. Da je do toga bilo ne bi srpski mediji sirili onakvu propagandu protiv Bosnjaka. Ne moze cijeli svijet biti u krivu a Srbi posteni i najvece zrtve. Sve je dokazano na sudovima i u svjedocenjima svjedoka koje su pune knjige. Etnicko ciscenje pojedinih gradova u BiH je vec bilo unaprijed isplanirano i prije prvih sukoba. To nije nikakva tajna, samo se nacionalisti pretvaraju da o tome nisu imali pojma. Vasa tragedija je da se Radovanu, Ratku i slicnim kokosarima jos uvijek divite a oni su najveci neprijatelji srpstva i srpskog naroda.