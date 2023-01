Obilne padavine i olujni vjetar upalili meteoalam širom BiH (FOTO)

TREBINJE - U regiji Trebinja danas je na snazi crveni meteoalarm zbog olujnog vjetra i velike količine padavina koja se očekuje tokom dana.

Na ovom području očekuju se udari olujnog vjetra od 70 do 100 kilometara na čas, a u planinama ponegdje i do 110 kilometara na čas, objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na području Trebinja prognozirano je da će pasti od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i oko 100 litara.

Narandžasti meteoalarm, zbog olujnog vjetra ili obilnih padavina, izdat je za područja Višegrada, Foče, Banjaluke, Livna, Mostara i Sarajeva.

U višegradskoj regiji očekuje se olujni vjetar sa udarima 60 do 80 kilometara na čas, u višim predelima ponegdje i 90 kilometara na čas. Prognozirana količina padavina je od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

I na području Foče duvaće olujni vjetar jačine 50 do 80 kilometara na čas, ponegdje na planinama i do 100 kilometara na čas. Pašće 30 do 60 litara kiše po metru kvadratnom.

U banjalučkoj regiji prognozirani su udari vjetra od 50 do 70 kilometara na čas, u višim predjelima ponegdje i 90 kilometara. Očekuje se da će pasti 30 litara kiše po metru kvadratnom.

U regiji Livno duvaće južni vjetar brzine 50 do 65 kilometara na čas. Akumulirana količina padavina biće između 30 i 70 litara po metru kvadratnom.

I u mostarskoj regiji duvaće vjetar južnog smjera brzine 50 do 65 kilometara na čas.

Očekuje se od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u sjevernom dijelu 80 do 120 litara padavina.

Na području Sarajeva duvaće južni vjetar brzine 50 do 65 kilometara na čas.

U južnom dijelu prognozira se akumulirana količina padavina od 30 do 70 litara po metru kvadratnom.

Žuti meteoalarm danas je na snazi za regije Bihaća, Tuzle i Prijedora gdje će duvati južni vjetar brzine od 40 do 60 kilometara na čas.

Na području Bihaća pašće između 10 i 35 litara kiše po metru kvadratnom.