Objavljena dugoročna prognoza: Kakva će biti jesen?

Meteoservis AccuWeather objavio je u petak najnoviju dugoročnu prognozu za jesen u Evropi.

Suša je tokom ljeta zahvatila mnoga područja, ali srećom dolaze kiša i hladnije vrijeme. Nekoliko zemalja mogli bi dočekati uobičajeno olujno vrijeme.

Istorijski aktivna sezona uragana na Atlantiku 2020. godine mogla bi prije dospjeti na naslovnice u Sjevernoj Americi nego u Evropi, ali povećan broj tropskih sistema takođe znači i veće šanseda se ti sistemi premjeste preko Atlantika i pogode zapadnu Evropu kao tropska kišna oluja. Prema AccuWeatherovom meteorologu Tajleru Rojsu, tropske oluje mogle bi pogoditi Evropu u različitim oblicima, od blagih vjetrova do snažnih naleta, od malo kiše do obilnih poplava.

Olujni vjetrovi na sjeveru

Viši AccuWeatherov meteorolog Alan Repert dodaje da neka područja Španije, Portugala i Francuske mogu imati koristi od tih kišnih oluja, jer je manjak ljetnih oborina na nekim mjestima donio sušu.

Izvan tropskih uticaja, podaci o sjevernim olujama u prvoj polovini jesenje sezone značiće veću prijetnju olujnih vjetrova na sjeverozapadnom i zapadnom dijelu kontinenta.

"Prema podacima o sjevernim olujama u prvoj polovini sezone, sjeverozapadna Evropa, britanska ostrva, područje od Norveške do sjevernog dijela Francuske i sjeverna Njemačka, mogli bi očekivati veću prijetnju olujnih vjetrova nego južni dio Francuske i Portugal. To ne znači da neće biti i određenih uticaja i na jugozapadni dio Evrope tokom jeseni", rekao je Rojs.

U drugom dijelu godišnjeg doba vremenski obrazac će se promijeniti pa će olujne staze donijeti povećani rizik po južnu Francusku i Portugal, dok će se prijetnja po Njemačku i sjevernu Francusku smanjiti.

Prelazak ljeta u jesen neće biti uočljiv za mnoge Evropljane, zato što će se visoke temperature u zapadnim i centralnim područjima kontinenta zadržati sve do septembra. U Španiji bi kombinacija vrućine i sušnih uslova mogla donijeti iznadprosječno toplo vrijeme u prvom dijelu jeseni.

"To bi moglo značiti da bi gradovi poput Pariza, Frankfurta, Luksembourga, Kelna i Berlina mogli imati temperature i do 32 stepena Celzijusa. Posljednji put to se dogodilo sredinom septembra 2016. godine. Iako će se toplota zadržati i u prvoj polovini septembra, to ne znači da će biti potpuno sušno", rekao je Rojs.

Dalje prema istoku, Rojs očekuje da će se prilično vlažno ljeto u Norveškoj i Finskoj nastaviti u kišovitiju jesen, zahvaljujući sjevernoevropskim olujama koje se očekuju. Kiša se neće zaustaviti sve do drugog dijela sezone, kada će se vratiti sušnije vrijeme, pa čak možda i toplije uoči zime.

Dok su mnoga područja zapadne Evrope iskusila sušu tokom ljeta, u proljeće je bilo obilnih kiša koje bi mogle izazvati zabrinutost oko Iberijskog poluostrva ove jeseni.

"Požarna sezona bila je kratkotrajna, ali prilično intenzivna jer su proljetne kiše ostavile mnogo goriva za požare. Prije nego dođu jesenje oluje, prijetnja od požara mogla bi se pojaviti početkom godišnjeg doba te se kasnije bitno smanjiti", objasnio je Repert, dodajući da će topli uslovi u Velikoj Britaniji spriječiti obilnije kiše i hladnije vrijeme početkom jeseni, ali će promjene usred sezone donijeti nadprosječne kiše.

Šta čeka Balkan i jugoistočnu Evropu?

U ventralnoj i jugoistočnoj Evropi promjena sredinom jeseni donijeće na nekim mjestima gotovo zimsko vrijeme.

"Promjena obrasca sredinom jeseni donijeće olujno i hladnije vrijeme u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. To će donijeti nadprosječne snježne padavine u višim područjima Alpa i skijalištima. To bi moglo značiti i raniji početak skijaške sezone u nekim odredištima, posebno u centralnim Almapa", rekao je Repert.

Rojs je dodao i da bi u dolinama u unutrašnjosti Balkana i sjevernoj Ukrajini moglo doći do štete ako će se umjerena akumulacija snijega dogoditi dok lišće još bude na drveću.

"Kako širom sjeverne Evrope bude dolazilo sušnije vrijeme, prijetnja udarima hladnoće u Poljskoj, Njemačkoj, pa čak i istočnoj Francuskoj će se povećavati. To bi moglo dovesti do blago ispodprosječnih temperatura u Njemačkoj i posebno Poljskoj, te u baltičkim država ili čak u sjevernoj Ukrajini", rekao je Rojs.

A s dolaskom hladnog vazduha, prijetnja zimskim vremenom vratiće se u neka područja.

"Povećaće se šanse za snijeg u mjestima kao što su Poljska, Bjelorusija i baltičke zemlje sve do sjeverne Ukrajine. Ne očekujemo nadprosječne snježne padavine, ali moglo bi biti nekoliko dana slabog snijega", zaključio je Rojs.

