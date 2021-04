Objavljena dugoročna prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje za 1.maj

SARAJEVO, BANJALUKA - Promjenljivo vrijeme zadržaće se u BiH do kraja aprila, objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometerološkog zavoda.

"Oblačno uz povremene padavine prognozira se širom Bosne i Hercegovine, a od sredine sedmice mogući su lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i južnim predjelima zemlje. Početkom narednog mjeseca izgledne su stabilnije vremenske prilike", navodi se u vremenskoj prognozi do 4.maja.

Kako se dodaje temperaturni režim do kraja mjeseca aprila ogledaće se u nižim vrijednostima u odnosu na uobičajene temperature za početak proljeća.

"Najhladnije se očekuje na prostoru centralne i jugozapadne Bosne sa jutarnjim temperaturama od 0 do 5, a dnevnim između 8 i 13°C. U ostalim regijama Bosne jutarnje od 3 do 8 i dnevne od 10 do 15°C. Na prostoru Hercegovine tokom jutra očekivane vrijednosti temperatura su od 6 do 11, a dnevnih od 13 do 18°C", navodi se u dugoročnoj prognozi.

Kako se ističe početkom narednog mjeseca prognozira se porast temperatura vazduha, očekivane vrijednosti su u granicama uobičajenih.

"Jutarnje u Bosni od 7 do 12, u Hercegovini od 9 do 14, dnevne u Bosni do 20, u Hercegovini do 25°C", navedeno je u saopštenju.

AccuWeather, navodi da će u subotu, 1. maja, biti oblačno, dok će u nedjelju biti nešto sunca, ali i kiše, a temperatura 16 stepeni, prenosi Radio Sarajevo.