Objavljena prognoza, poznato kada nam stiže osvježenje

Do kraja radne sedmice u sjevernim i centralnim područjima Bosne i Hercegovine preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima u sjevernim dijelovima se prognoziraju padavine s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na krajnjem jugu zemlje znatno manja mogućnost za pljuskove, pa se očekuje stabilno, sunčano i nadprosječno toplo vrijeme.

Tokom sedmice duvaće pretežno slab vjetar južnog i zapadnog smjera. Jutarnje temperatureu sjevernijim dijelovima variraće od 16°C do 21°C, na jugu zemlje do 24°C. Maksimalne dnevne temperature na sjeveru između 27°C i 33°C, u Hercegovini do 36°C.

Za vikend (04. i 05.07.) znatno svježije uz izraženije padavine na sjeveru. Početkom sljedeće sedmice u sjevernijim dijelovima i dalje nestabilno sa kišom a u Hercegovini umjereno oblačno i djelimično sunčano sa malim izgledima za padavine. Do kraja sedmice postepena stabilizacija vremenskih prilika i porast temeprature vazduha.

Minimalne temperature će varirati između 11°C i 17°C na sjeveru, do 20°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 18°C i 24°C na sjeveru, do 26°C na jugu Hercegovine.

