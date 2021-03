Objavljena vremenska prognoza do 23. marta

Nestabilne vremenske prilike i povremene padavine prognoziraju se tokom ove sedmice.

U utorak i srijedu, pod uticajem mediteranskog polja sniženog atmosferskog pritiska, obilniju kišu u Hercegovinu donosi topliji i vlažniji vazduh sa juga.

Na planinama, u centralnim i istočnim dijelovima, od Bjelašnice preko Treskavice i Zelengore do Maglića na istoku, očekuju se nove snježne padavine.

U periodu od 14. do 23. marta stabilnije i sunčanije vrijeme izgledno je na prostoru Hercegovine, te na zapadu i sjeveru, dok će u centralnim i istočnim dijelovima i dalje biti nestabilno uz povremenu kišu.

Do kraja sedmice jutra u sjevernijim dijelovima hladna sa temperaturama od -5 do 0, u Hercegovini od 2 do 7, najviša dnevna temperatura 8 do 13°C.

Od 13. do 23. marta temperature će biti u porastu, jutarnje pozitivne širom zemlje, u sjevernim dijelovima od 3 do 8, u Hercegovini od 6 do 11°C.

Dnevni temperaturni maksimum na sjeveru između 13 i 18, u Hercegovini od 15 do 20 °C, navodi se u srednjoročnoj prognozi koju je danas objavio Federalni hidrometeorološki zavod.