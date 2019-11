Objavljena vremenska prognoza do kraja novembra

SARAJEVO - Usljed dolaska vlažne i tople vazdušne mase sa juga, početak druge dekade novembra obilježiće natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme s kišom.

Više padavina prognozira se u Hercegovini i u Krajini, a na istoku i sjeveroistoku BiH očekuje se slaba kiša uz češće periode bez padavina.

Magle i niske oblačnosti može biti ponegdje u centralnim i sjevernim područjima BiH, dok će tokom prvog dijela sedmice duvati umjeren do jak vjetar u južnim i jugozapadnim područjima.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, jutarnje temperature kretaće se od pet do 11 stepeni Celzijusa na sjeveru, a u južnim dijelovima do 14 stepeni. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od deset do 15 stepeni, na jugu zemlje do 20.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama i naredne sedmice, od 18. do 25. novembra nastavlja se nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Kiša će biti izraženija u Hercegovini i zapadnim dijelovima. Temperature u blagom padu, ali će mrazevi i u ovom periodu na manjim visinama izostati.

Jutarnje temperature vazduha prognoziraju se između dva i sedam stepeni na sjeveru, na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa. Najveće očekivane dnevne temperature između šest i 12 stepeni.