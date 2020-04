Objavljena vremenska prognoza do utorka

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenljivo vrijeme sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima i najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena Celzijusova.

Sutra ujutro i tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost, a poslije podne i uveče biće uslova za prolaznu kišu i rjeđe pljuskove na krajnjem sjeveru.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno zapadnih smjerova, koji će sredinom dana biti u blagom pojačanju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu od 10 stepeni, na planinama od nule, a dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, lokalno na sjeveru stepen do dva viša, a u planinama od 14 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 26. aprila, ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana biće promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, pretežno u višim krajevima.

Samo će na jugu zemlje biti suvo i pretežno sunčano, a stabilizacija vremena očekuje se krajem večeri i tokom noći.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, na planinama od četiri stepena, a najviša dnevna od 16 do 22, na sjeveru koji stepen više, a u planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 27. aprila, jutro će biti umjereno oblačno i uglavnom suvo, na jugu vedro. Tokom dana očekuje se promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, pa će prolazno biti kiše i kraćih pljuskova uz grmljavinu, uglavnom od centralnih predjela ka sjeveru i istoku, ali će biti i povremenih sunčanih perioda. Na jugu Hercegovine biće sunčano i bez padavina.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13, na planinama od četiri stepena, a dnevna od 15 do 21, na sjeveru koji stepen više, u planinama od 12 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 28. aprila, ujutro će biti malo do umjereno oblačno u sjevernim krajevima, a na jugu i istoku pretežno vedro. Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz sunčano i toplije vrijeme, a kasnije poslije podne očekuje se povećanje oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na planinama od pet stepeni, a dnevna od 18 do 24 stepena, na sjeveru koji stepen više, u planinama od 14 stepeni Celzijusovih.