Objavljena vremenska prognoza do utorka

BANJALUKA, SARAJEVO - Danas prije podne u Bosni i Hercegovini se prognozira postepeno smanjenje oblačnosti. Sunčanije u drugoj polovini dana.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini će biti sunčano. Lokalno po kotlinama ujutro može biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

Pretežno sunčano prognozira se u ponedjeljak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini veći dio dana će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Naoblačenje u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30°C.