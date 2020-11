Objavljeni brojevi telefona za informacije o pacijentima obolelim od korone

BANJALUKA - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske objavilo je kontakt brojeve telefona zdravstvenih ustanova posredstvom kojih građani mogu dobiti informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem hospitalizovanih srodnika zaraženih virusom korona.

U Bolnici u Gradišci građanima su na raspolaganju brojevi telefona Kovid jedan odjeljenja 051/810-615, Kovid dva 051/810-647 i Internog odjeljenja 051/810-610 u vremenu od 12.00 do 13.00 časova, a od 7.30 do 8.00 časova na raspolaganju su brojevi telefona Kovid intenzivne njege 051/810-617 i 051/810-692.

Kontakt telefoni za informacije o pacijentima oboljelim od kovida 19 u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu su 057/325-300 i 057/325-311, a građanima su na raspolaganju cijeli dan, a u Bolnici Nevesinje broj 059/601-124 u periodu od 12.00 do 14.00 časova.

Kontak telefon u prijedorskoj bolnici je 052/238-411, lokal 236 i 203, u periodu od 13.00 do 15.00 časova.

U bolnici u Trebinju građanima su na raspologanju brojevi telefona Kovid odjeljenja jedan - za plućne bolesti 059/274-114, Kovid dva - odjeljenje za urologiju i pedijatriju 059/274-124, Kovid tri - odjeljenje za interne bolesti 059/274-112 i Kovid četiri - odjeljenje za hirurgiju sa ortopedijom 059/274-111.

Kontakt telefoni Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci su: Klinika za infektivne bolesti 051/342-499, Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane 051/342-507, Klinika za anesteziju i intezivno liječenje 051/343-103, te Kovid odjeljenja drugi sprat 051/343-260, treći 342-624, četvrti sprat 343-201, peti 343-250 i šesti sprat 343-320, zatim Pedijatrija/Ginekologija 051/343-008 i stara zgrada Pulmologije 051/342-853 u vremenskom periodu od 12.00 do 14.00 časova.

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Slatini građanima su na usluzi brojevi telefona 051/348-444 i 587-222.

U zvorničkoj bolnici u vremenu od 13.00 do 14.00 časova za informacije o hospitalizovanim pacijentima zaraženim virusom korona građanima su na raspolaganju telefonski brojevi 056/211-122, lokal 162 i 146, i 056/215-352.

U bolnici u Bijeljini otvoreni su telefonski brojevi 065/675-649 i 065/675-757 od 11.00 do 12.00 časova i od 16.00 do 17.00 i dobojskoj bolnici 053/241-022, lokal 433 i 132, i 064/460-1930 u periodu od 12.00 do 13.00.

U bolnici u Foči broj telefona je 058/222-500, lokali - 235 Infektologija, 269 Interno odjeljenje, 258 Pedijatrija, 278 Hirurgija, 266 i 299 Ginekologija radnim danom do 15.00 časova.

Poslije 15.00 časova i vikendom na raspolaganju su brojevi telefona na Infektologiji 058/222-507, Interno kovid odjeljenje 222-506, Pedijatrija kovid 222-503, Hirurgija kovid 222-518 i Ginekologija kovid 222-516.