Objavljeni snimci iz Kovid odjeljenja u Novoj Biloj

Doktor Velimir Valjan, iz bolnice u Novoj Biloj, govorio je o trenutnom stanju bolnici "Dr. Fra Mato Nikolić" i borbi protiv Kovid-19, s obzirom na to da je pozitivno 70 od 220 testiranih zdravstvenih radnika.

I sam dr. Valjan je zaražen virusom.

Kako je kazao, nekoliko je faktora koji su doprinijeli širenju korona virusa.

"Nekoliko faktora postoji koji su doprinijeli; to je prije svega činjenica da je virus prisutan u zajednici i prenosi se s čovjeka na čovjeka. Mi smo sve vrijeme bili maksimalno otvoreni za pružanje svih usluga pacijentima, dovoljna je bila uputnica iz Doma zdravlja. Treći faktor, to je građevinsko rješenje bolnice. Zgrada povezana širokim hodnicima i holovima, to je doprinijelo da u određenom trenutku imamo ekspanziju zaraze, kako među radnicima tako i građanima", kazao je dr. Valjan za televiziju "N1".

"Od 220 testiranh djelatnika pozitivno je njih 70. Nezgodno je što su pojedini odjeli iz cjelosti izbačei iz pogona, posebno interni odjel koji trenutno ne funkcionira", naglasio je dr. Veljan.

Dodao je da pacijenti i dalje neće biti uskraćeni za zdravstvene usluge.

"Pacijenti neće biti 'zakinuti' za pružanje usluga jer je bolnica Travnik preuzela zbrinjavanje svih pacijenata dok se ponovo odjel ne vrati u funkciju a to će biti realizovano narednog tjedna", kazao je on.

Pomenuta televizija objavila je i snimke sa Kovid odjeljenja ove bolnice.

"Saradnja zdravstvenih ustanova je za pohvaliti. Dok smo gledali različite igrokaze oko respiratora i dvije bolnice iz Sarajeva, mi smo se organizovali i dogovorili kako za pacijente sa Covid infekcijom, te i za druge", dodao je dr. Velimir Veljan.