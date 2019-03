Oblačno, ali slijedi razvedravanje

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 8 do 14, na jugu od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

U petak će biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

I u subotu se očekuje sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 15 do 22 °C.

U nedjelju nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 23 °C.

Prognozirane temperature za veće gradove: