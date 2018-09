Oblačno i hladnije

Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabu kišu.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 21 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperatura za veće gradove BiH