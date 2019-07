​Danas će u sjevernom dijelu BiH biti umjereno oblačno. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima BiH mogući su lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 34 stepena.

Prognozirana temperatura za veće gradove BiH

Sarajevo + 27 ºC

Banjaluka + 29 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 29 ºC

Livno + 27 ºC

Mostar + 36 ºC

Zenica + 29 ºC

Trebinje + 33 ºC