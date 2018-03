Oblačno, moguća kiša

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim časovima kiša u većini područja, osim u Krajini. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 19 stepeni Celzijusa.

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike će se pogoršati usljed promjene i jakog južnog strujanja. Opšta slika će tokom dana biti lošija, izraženije u Hercegovini i na zapadu zemlje. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestima povreda, nesanice, razdražljivosti, glavobolje. Negativni uticaj promjene vremena oslabiće sa dolaskom noći.