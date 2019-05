Danas će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim časovima očekuje se kiša, a na planinama slab snijeg.

Jutarnje temperature biće od 0 do 6, na jugu od 4 do 10, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: