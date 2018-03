Oblačno s kišom i snijegom

Oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni, kišom i snijegom u Hercegovini.

Tokom poslijepodneva i u večernjim časovima padavine postepeno slabe i prestaju.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 0 do 6, na jugu od 4 do 9 ste-peni Celzijusa.

Temperature za veće gradove BiH:

Sarajevo 0 ºC

Banjaluka + 5 ºC

Bijeljina + 5 ºC

Bihać + 6 ºC

Livno + 1 ºC

Mostar + 9 ºC

Zenica + 1 ºC

Trebinje + 8 ºC

Bioprognoza:

Nepovoljne biometeorološke prilike uzroko-vaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata, stoga je preporučljivo reducirati kretanje i ne pretjerivati s aktivnostima. Osjećaj hladnoće će se pojačati usljed većeg sadržaja vlage u vazduhu i nižih temperatura, o čemu bi trebalo povesti računa, prije svih astmatičari i osobe sa ishemijskim bolestima.