Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me. U ni­zi­na­ma biće ki­ša, a u vi­šim po­dručji­ma sni­jeg. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 1 i 5°C, na ju­gu do 8°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 5 i 10°C, na ju­gu ze­mlje do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo 5 ºC

Ba­nja­lu­ka 8 ºC

Bi­je­lji­na 8 ºC

Bi­hać 9 ºC

Li­vno 8 ºC

Mos­tar 13 ºC

Ze­ni­ca 6 ºC

Tre­bi­nje 11 ºC