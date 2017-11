Oblačno s kišom

Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Vjetar u većem dijelu zemlje slab južni i jugozapadni. U drugom dijelu dana u Krajini vjetar umjeren do jak jugozapadni.

Jutarnje temperature od 1 do 7, u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne od 7 do 11, a dnevne od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

Temperature za gradove u BiH

Sarajevo + 12 ºC

Banjaluka + 16 ºC

Bijeljina + 14 ºC

Bihać + 15 ºC

Livno + 13 ºC

Mostar + 15 ºC

Zenica + 14 ºC

Trebinje + 15 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Jutarnji časovi će biti prohladni i mjestimično magloviti, stoga je u ovom periodu neophodno posvetiti pažnju odijevanju, te po potrebi redukovati boravak na otvorenom. U ostatku dana toplije i ugodnije.