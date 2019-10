​Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne kiša se očekuje u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz postepeno skretanje, krajem dana, na sjeverni.

Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 14 do 20, na od 20 jugu do 24 stepena Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH