U BiH danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom.

Vjetar umjeren jugoistočni, a u ostatlim područjima slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 13, na jugu uglavnom između 12 do 16 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: