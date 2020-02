​Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne sa kišom u nižim područjima, a u višim susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. Pad temperature tokom poslijepodneva i noći.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH