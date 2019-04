​Tokom vikenda u BiH se očekuje oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH