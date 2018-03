Oblačno s padavinama

Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme, u Bosni sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od 7 do 1, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 2 do 3, na jugu od 6 do 10 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 1 ºC

Banjaluka + 2 ºC

Bijeljina + 2 ºC

Bihać + 1 ºC

Livno 2 ºC

Mostar + 8 ºC

Zenica + 1 ºC

Trebinje + 9 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Loše vrijeme, padavine i niske temperature, naročito u unutrašnjosti, uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće.