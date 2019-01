Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Intenzivnije padavine se očekuju na sjeveru i istoku Hercegovine.

Visina novog snježnog pokrivača od dva do 10, lokalno do 15 cm.

Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od 3 do 8, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: