Oblačno s pljuskovima

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura vazduha biće između 15 i 20°C, na jugu od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperature vazduha biće između 24 i 29°C, na jugu od 30 do 34°C.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 28 ºC

Banjaluka + 30 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 28 ºC

Livno + 23 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 28 ºC

Petak

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u Bosni, rijeđe u Hercegovini.

Vjetar umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 19°C, na jugu zemlje od 20 do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29°C, na jugu zemlje od 30 do 33°C.

Subota

Prije podne prognozira se pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje od 19 do 22°C. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 26 i 30°C, na jugu zemlje od 32 do 35°C.